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«Анахайм» забросил 5 шайб «Нэшвиллу» и сравнял счет в серии

«Анахайм» забросил 5 шайб «Нэшвиллу» и сравнял счет в серии
Eurosport

31 мин. назад

«Утки» общипали соперника на своем льду – 5:3.

Второй матч финальной серии плей-офф Западной конференции остался за «Анахаймом», который ушел со счета 0:2. В первом периоде в ворота Джона Гибсона влетели две шайбы от Райана Джохансена (5') и Джеймса Нила (9'). Сами Ватанен сократил отставание в счете за минуту до конца 20-минутки.

Ключевым стал второй период, в течение которого игроки «Анахайма» забросили трижды: отличились Якоб Сильверберг (21'), Ондржей Каше (31') и Ник Ричи (38').

В конце третьего периода «Дакс» закрепили преимущество точным броском по пустым воротам в исполнениии Антуана Верметта (60').

  • 3 голевые передачи в матче на свой счет записал форвард «Анахайма» Райан Гетцлаф.
  • После двух матчей счет в серии равный – 1-1.
  • Третья игра состоится 17 мая на льду «Нэшвилла».

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