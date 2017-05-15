Eurosport
«Анахайм» забросил 5 шайб «Нэшвиллу» и сравнял счет в серии
«Утки» общипали соперника на своем льду – 5:3.
Второй матч финальной серии плей-офф Западной конференции остался за «Анахаймом», который ушел со счета 0:2. В первом периоде в ворота Джона Гибсона влетели две шайбы от Райана Джохансена (5') и Джеймса Нила (9'). Сами Ватанен сократил отставание в счете за минуту до конца 20-минутки.
Ключевым стал второй период, в течение которого игроки «Анахайма» забросили трижды: отличились Якоб Сильверберг (21'), Ондржей Каше (31') и Ник Ричи (38').
В конце третьего периода «Дакс» закрепили преимущество точным броском по пустым воротам в исполнениии Антуана Верметта (60').
- 3 голевые передачи в матче на свой счет записал форвард «Анахайма» Райан Гетцлаф.
- После двух матчей счет в серии равный – 1-1.
- Третья игра состоится 17 мая на льду «Нэшвилла».
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