Eurosport

«Питтсбург» сравнял счет в серии с «Оттавой», Евгений Малкин отметился ассистом

«Питтсбург» сравнял счет в серии с «Оттавой», Малкин отметился ассистом
Eurosport

1 час назад

«Пингвинс» победили с минимальным счетом – 1:0.

Вторая игра серии прошла на льду «Питтсбурга». Команды 52 раза бросили по воротам, но цели шайба достигла однажды: на 53-й минуте Фил Кессел прошил Крэйга Андерсона с передачи Евгения Малкина.

Счет в серии до четырех побед стал равным – 1-1.

  • Всего на счету Малкина в плей-офф теперь 149 очков (54 + 95).
  • Евгений – самый результативный российский форвард в плей-офф Кубка Стэнли.
  • Третья игра состоится на льду «Оттавы» 18 мая.

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