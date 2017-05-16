Eurosport
«Питтсбург» сравнял счет в серии с «Оттавой», Евгений Малкин отметился ассистом
«Пингвинс» победили с минимальным счетом – 1:0.
Вторая игра серии прошла на льду «Питтсбурга». Команды 52 раза бросили по воротам, но цели шайба достигла однажды: на 53-й минуте Фил Кессел прошил Крэйга Андерсона с передачи Евгения Малкина.
Счет в серии до четырех побед стал равным – 1-1.
- Всего на счету Малкина в плей-офф теперь 149 очков (54 + 95).
- Евгений – самый результативный российский форвард в плей-офф Кубка Стэнли.
- Третья игра состоится на льду «Оттавы» 18 мая.
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