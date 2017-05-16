Тренеру «Пингвинс» пришлось успокаивать Евгения Малкина после перепалки с ворчливым Филом Кесселом

По ходу встречи американскому форварду не нравилось практически ничего, и он яро выплескивал эмоции как в пространство, так и на партнеров. Ты не ты, когда голоден.

В одном из таких эпизодов 29-летний Кессел что-то не поделил с Малкиным, и Майку Салливану пришлось успокаивать разгневанного Евгения.

Но закончилось для «пингвинов» все хорошо.

Кессел стал автором единственного гола в матче.

«Питтсбург» сравнял счет в серии – 1-1.

Третья игра пройдет в столице Канады 17 мая.

Смотрите лучшие матчи плей-офф НХЛ в приложении НТВ-ПЛЮС ТВ с услугой Мультискрин

Смотрите трансляцию этого события на Eurosport Player