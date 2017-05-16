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Тренеру «Пингвинс» пришлось успокаивать Евгения Малкина после перепалки с ворчливым Филом Кесселом
Фил был горяч, как бублик, во втором матче серии плей-офф НХЛ против «Оттавы».
По ходу встречи американскому форварду не нравилось практически ничего, и он яро выплескивал эмоции как в пространство, так и на партнеров. Ты не ты, когда голоден.
В одном из таких эпизодов 29-летний Кессел что-то не поделил с Малкиным, и Майку Салливану пришлось успокаивать разгневанного Евгения.
Но закончилось для «пингвинов» все хорошо.
- Кессел стал автором единственного гола в матче.
- «Питтсбург» сравнял счет в серии – 1-1.
- Третья игра пройдет в столице Канады 17 мая.
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