Getty Images

Тренеру «Пингвинс» пришлось успокаивать Евгения Малкина после перепалки с ворчливым Филом Кесселом

Тренеру «Пингвинс» пришлось успокаивать Малкина после перепалки с разворчавшимся Кесселом
Eurosport

1 час назад

Фил был горяч, как бублик, во втором матче серии плей-офф НХЛ против «Оттавы».

По ходу встречи американскому форварду не нравилось практически ничего, и он яро выплескивал эмоции как в пространство, так и на партнеров. Ты не ты, когда голоден.

В одном из таких эпизодов 29-летний Кессел что-то не поделил с Малкиным, и Майку Салливану пришлось успокаивать разгневанного Евгения.

Но закончилось для «пингвинов» все хорошо.

  • Кессел стал автором единственного гола в матче.
  • «Питтсбург» сравнял счет в серии – 1-1.
  • Третья игра пройдет в столице Канады 17 мая.

Смотрите лучшие матчи плей-офф НХЛ в приложении НТВ-ПЛЮС ТВ с услугой Мультискрин

Смотрите трансляцию этого события на Eurosport Player

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. Как «Лацио» и «Ювентус» будут грызть друг друга в финале

03:15
Популярные видео
Убийственный силовой против Раста, за которого Малкин отомстил ассистом
2 172 просмотров5 ч
Брутт серьезно повредил колено после жесткого падения на 10-м этапе «Джиро»
 111 просмотров44 мин
А еще вам может понравиться