Eurosport
«Нэшвилл» вышел вперед в серии с «Анахаймом» в плей-офф Кубка Стэнли
«Хищники» победили в третьем матче финала Западной конференции.
Встреча, прошедшая во вторник в Нэшвилле, завершилась победой хозяев – 2:1.
Шайбами в составе «Предаторс» отметились Филип Форсберг (на 44-й минуте) и Роман Йоси (58). У «Анахайма» на 36-й минуте отличился Кори Перри.
- Счет в серии до 4 побед стал 2-1 в пользу «Нэшвилла».
- Четвертый матч пройдет 18 мая на льду «Предаторс».
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