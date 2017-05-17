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«Нэшвилл» вышел вперед в серии с «Анахаймом» в плей-офф Кубка Стэнли

«Нэшвилл» вышел вперед в серии с «Анахаймом»
Eurosport

10 мин. назад

«Хищники» победили в третьем матче финала Западной конференции.

Встреча, прошедшая во вторник в Нэшвилле, завершилась победой хозяев – 2:1.

Шайбами в составе «Предаторс» отметились Филип Форсберг (на 44-й минуте) и Роман Йоси (58). У «Анахайма» на 36-й минуте отличился Кори Перри.

  • Счет в серии до 4 побед стал 2-1 в пользу «Нэшвилла».
  • Четвертый матч пройдет 18 мая на льду «Предаторс».

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