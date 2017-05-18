Eurosport
«Оттава» повела в серии с «Питтсбургом»
«Сенаторс» разгромили соперника в третьем матче финала Восточной конференции НХЛ.
Встреча, состоявшаяся в среду в Оттаве, завершилась победой хозяев – 5:1. В составе победителей шайбы забросили Майк Хоффман (1-я минута), Марк Мето (11'), Дерик Брассар (13'), Зак Смит (13') и Кайл Террис (39'). У гостей отличился Сидни Кросби (47').
- Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Сенаторс».
- Следующая игра пройдет в пятницу в Оттаве.
Смотрите лучшие матчи плей-офф НХЛ в приложении НТВ-ПЛЮС ТВ с услугой Мультискрин
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте