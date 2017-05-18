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«Оттава» повела в серии с «Питтсбургом»

«Оттава» повела в серии с «Питтсбургом»
Eurosport

21 мин. назад

«Сенаторс» разгромили соперника в третьем матче финала Восточной конференции НХЛ.

Встреча, состоявшаяся в среду в Оттаве, завершилась победой хозяев – 5:1. В составе победителей шайбы забросили Майк Хоффман (1-я минута), Марк Мето (11'), Дерик Брассар (13'), Зак Смит (13') и Кайл Террис (39'). У гостей отличился Сидни Кросби (47').

  • Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Сенаторс».
  • Следующая игра пройдет в пятницу в Оттаве.

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