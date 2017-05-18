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Нападающий «Питтсбурга» Мэтт Каллен: «Мы играли как дерьмо»
Трудно поспорить с 40-летним ветераном.
Центрфорвард «пингвинов» дал лаконичное объяснение исходу третьего матча серии финала Восточной конференции НХЛ.
«Мы играли как дерьмо. Никаких оправданий – хуже просто невозможно», – сообщил Каллен после игры.
- «Питтсбург» проиграл «сенаторам» на выезде со счетом 1:5.
- По ходу матча «Оттава» вела 5:0.
- Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Сенаторс».
- Следующая игра пройдет 19 мая в Оттаве.
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