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Нападающий «Питтсбурга» Мэтт Каллен: «Мы играли как дерьмо»

Каллен: «Мы играли как дерьмо»
Eurosport

41 мин. назад

Трудно поспорить с 40-летним ветераном.

Центрфорвард «пингвинов» дал лаконичное объяснение исходу третьего матча серии финала Восточной конференции НХЛ.

«Мы играли как дерьмо. Никаких оправданий – хуже просто невозможно», – сообщил Каллен после игры.

  • «Питтсбург» проиграл «сенаторам» на выезде со счетом 1:5.
  • По ходу матча «Оттава» вела 5:0.
  • Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Сенаторс».
  • Следующая игра пройдет 19 мая в Оттаве.

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