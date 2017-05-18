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11-летний болельщик «Шаркс», которому досталось в Эдмонтоне, собрал 1500 долларов на борьбу с раком

11-летний болельщик «Шаркс», которому досталось в Эдмонтоне, собрал 1500 долларов на борьбу с раком
Eurosport

51 мин. назад

Юный канадец Тай Смит хочет помочь медицине справиться с недугом, унесшим жизнь его дедушки.

Семья мальчика живет неподалеку от Эдмонтона, но сам он фанатеет от «Сан-Хосе». Отец, болеющий за «Ойлерс», заявил, что на апрельской игре плей-офф НХЛ с «акулами» сыну прилично досталось от канадских фанатов.

«Во втором перерыве мы спустились за попкорном, и люди начали толкать Тая, глазеть на него, дразнить и оскорблять всеми известными словами. Пришлось нам снять его свитер «Шаркс» ради безопасности.

Мы очень быстро покинули стадион, сели в машину и уехали», – рассказал отец Тая Терри Смит.

Мальчишка воспользовался историей на благо общества. После инцидента ставший известным в родном городке Гиббонс Тай собрал в интернете 1500 долларов для фонда по борьбе с детским раком.

«В школе меня все поддержали. В одном кафе парень сказал, что за какую бы команду ты не болел – это все равно команда, за которую ты болеешь. А какая-то девушка была со мной очень мила и постоянно делала комплименты.

Я решил пожертвовать деньги фонду, потому что мой дедушка умер из-за рака и сейчас у моей бабушки рак груди. Я подумал, что лучше пусть деньги уйдут на что-то хорошее – я бы потратил все на шмотки «Шаркс», – приводит слова Тая Смита Global News.

  • «Эдмонтон» выбил «Сан-Хосе» из плей-офф НХЛ в первом раунде (4-2).
  • В полуфинале Западной конференции «нефтяники» уступили «уткам» из Анахайма в семи матчах.

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