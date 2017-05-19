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Пи Кей Суббан срезал шайбу в свои ворота в овертайме и нивелировал камбэк «Нэшвилла»

Суббан срезал шайбу в свои ворота в овертайме и нивелировал камбэк «Нэшвилла»
Eurosport

18 мин. назад

«Предаторс» и «Дакс» продолжают чередовать победы.

«Нэшвилл» принимал «Анахайм» в четвертой игре финальной серии Западной конференции. За 6 минут до конца встречи на табло горели 2:0 в пользу гостей, у которых отличись Рикард Ракелл (12-я минута) и Ник Ритчи (31).

На 54-й минуте Пи Кей Суббан одну шайбу отыграл, а за 34 секунды до сирены Филип Форсберг спас «Нэшвилл» и перевел встречу в овертайм.

Исход встречи был решен на 71-й минуте. Кори Перри набросил на пятак, где Суббан срезал шайбу в собственные ворота.

Счет в серии стал равным – 2-2.

Пятая игра пройдет в Анахайме в ночь на 21 мая.

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