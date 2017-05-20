«Пингвинс» раскатали «Оттаву» в четвертой игре и сравняли счет в серии

«Питтсбург» оправился от унижения в третьем матче и обыграл «Оттаву» со счетом 3:2. Победу действующим обладателям Кубка Стэнли принесли Олли Мяятти (20), Сидни Кросби (28) и Брайан Дюмулин (32). Евгений Малкин очков не набрал и завершил игру с отрицательным показателем полезности («-1»).

Задела в три шайбы хватило «Питтсбургу». «Оттава» смогла лишь сократить отставание до минимума: отличились Клэрк Макартур (39) и Том Пайатт (55).

Счет в серии вновь сравнялся – 2-2. Пятая игра пройдет 21 мая в 22:00 (мск).

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