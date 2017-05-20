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Итоги конкурса хоккейных комментаторов на Eurosport

Итоги конкурса хоккейных комментаторов на Eurosport
Eurosport

14 мин. назад

Поздравляем.

Завершился конкурс комментаторов НХЛ от Eurosport. Участникам было предложено прокомментировать фрагмент матча регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Вашингтоном», выложенного на сайте на сайте nhl.eurosport.ru.

За два часа до конца голосования Александр Еремиев и Андрей Швец имели примерно одинаковое количество голосов, но по итогам победу одержал Александр.

Ранее Андрей Менг и Сергей Краснов были выбраны экспертным жюри Eurosport, в которое входили Владимир Дехтярев, Сергей Федотов, Олег Мосалев и Александр Кузмак.

  • Три победителя прокомментируют матчи НХЛ в прямом эфире.

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