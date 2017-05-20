Итоги конкурса хоккейных комментаторов на Eurosport

Завершился конкурс комментаторов НХЛ от Eurosport. Участникам было предложено прокомментировать фрагмент матча регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Вашингтоном», выложенного на сайте на сайте nhl.eurosport.ru.

За два часа до конца голосования Александр Еремиев и Андрей Швец имели примерно одинаковое количество голосов, но по итогам победу одержал Александр.

Ранее Андрей Менг и Сергей Краснов были выбраны экспертным жюри Eurosport, в которое входили Владимир Дехтярев, Сергей Федотов, Олег Мосалев и Александр Кузмак.

Три победителя прокомментируют матчи НХЛ в прямом эфире.

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