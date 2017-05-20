«Нэшвилл» потерял лучшего бомбардира команды до конца плей-офф

Форвард «Нэшвилла» Райан Йохансен получил травму левого бедра в овертайме четвертого матча серии против «Анахайма». Хоккеисту была сделана экстренная операция, после которой на восстановление Райану потребуются от двух до трех месяцев, что исключает его участие в оставшихся матчах плей-офф.

Йохансен лидировал в списке бомбардиров «Нэшвилла» в плей-офф-2017.

На счету Райана 13 (3+10) очков в 14 матчах.

В ночь на 21 мая «Нэшвилл» проведет пятую игру против «Анахайма». Счет в серии равный – 2-2.

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