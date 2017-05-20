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«Нэшвилл» потерял лучшего бомбардира команды до конца плей-офф

«Нэшвилл» потерял лучшего бомбардира команды до конца плей-офф
Eurosport

1 час назад

Путь в финал осложнился.

Форвард «Нэшвилла» Райан Йохансен получил травму левого бедра в овертайме четвертого матча серии против «Анахайма». Хоккеисту была сделана экстренная операция, после которой на восстановление Райану потребуются от двух до трех месяцев, что исключает его участие в оставшихся матчах плей-офф.

  • Йохансен лидировал в списке бомбардиров «Нэшвилла» в плей-офф-2017.
  • На счету Райана 13 (3+10) очков в 14 матчах.
  • В ночь на 21 мая «Нэшвилл» проведет пятую игру против «Анахайма». Счет в серии равный – 2-2.

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