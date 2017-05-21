«Нэшвилл» вырвался вперед в серии с «Анахаймом»

Встреча прошла на домашней арене «Дакс». Хозяева повели в счете на 32-й минуте после шайбы Криса Вагнера. «Нэшвилл» ответил за 41 секунду до конца второго периода. Отличился Колин Уилсон.

Победную шайбу «Предаторс» забросили в середине третьей 20-минутки усилиями Понтуса Оберга, а закрепили преимущество броском Остина Уотсона по пустым воротам.

За 20 секунд до конца встречи произошла массовая драка, в результате которой несколько игроков получили большой штраф.

«Нэшвилл» повел в серии – 3-2.

Шестой матч состоится 23 мая на льду «Предаторс».

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