«Питтсбург» отгрузил 7 шайб «Оттаве» и повел в серии плей-офф Кубка Стэнли

Пятая встреча прошла на площадке «Питтсбурга». Исход игры был предрешен в стартовые 20 минут, когда в ворота гостей влетели четыре безответных шайбы. Результативными действиями в составе «Пингвинс» отметились Олли Мяяття (9'), Сидни Кросби (13'), Брайан Раст (17') и Скотт Уилсон (19').

Во втором периоде команды снизили обороты: шайба всего раз побывала за спиной Крэйга Андерсона. Отличился Мэтт Каллен (22').

В заключительные 20 минут команды всего десять раз атаковали ворота друг друга (хоккеисты «Оттавы» бросили два раза), но зрители дважды увидели красный свет за воротами гостей. Забросили Фил Кессел (41') и Тревор Дэйли (49'). Евгений Малкин не зажег фамилию на табло, но отдал три ассиста.

Серия на один матч переезжает в Оттаву.

Игра состоится в ночь на 24 мая.

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