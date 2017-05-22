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Игрок «Оттавы» Томми Уингелс хлестко пробил с локтя нападающему «Питтсбурга» Скотту Уилсону
Расстроенные «сенаторы» – грязные «сенаторы».
В конце пятого матча серии финала Восточной конференции НХЛ, в котором «Пингвинс» победили 7:0, нападающий «Сенаторс» грязно сыграл против форварда «пингвинов».
Дисциплинарный комитет НХЛ проведет слушания по данному эпизоду. С высокой долей вероятности Уингелс получит дисквалификацию и не сыграет в шестой встрече.
- «Оттава» впервые в плей-офф-2017 стоит на грани поражения в серии.
- «Сенаторы» победили «Бостон» и «Рейнджерс» в шести матчах.
- Шестой матч пройдет в Оттаве 23 мая.
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