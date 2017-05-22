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Хоккеисты «Оттавы» Карлссон, Сеси, Брассар и Боровиски сыграют в шестом матче с «Питтсбургом»

Карлссон, Сеси, Брассар и Боровиски сыграют в шестом матче с «Питтсбургом»
Eurosport

19 мин. назад

Те, кому главный тренер «Сенаторс» Ги Буше предоставил отдых в третьем периоде пятой игры, готовы сравнять счет в серии.

Буше подтвердил, что защитники Эрик Карлссон, Коди Сеси и нападающий Дерик Брассар выйдут на лед в шестой встрече финала Восточной конференции.

Ожидается появление Марка Боровиски, который в последний раз играл во второй игре серии первого раунда против «Бостона».

«Я имею в виду, он лучший силовик лиги, он как ракета-носитель. Он один из тех, кто заставляет соперника испытывать страх. Нам этого не хватало.

Нужно будет использовать наши сильные стороны. В последнем матче мы попытались соревноваться в атаке с лучшей атакующей командой лиги и получили по морде.

В плей-офф способность приходить в норму после очень хорошей или очень плохой игры необходима. Мы это делали и в регулярке, и в плей-офф», – приводит слова Буше NBC.

  • Главный тренер «сенаторов» в третьем периоде пятой встречи не выпустил на лед лидеров.
  • «Сенаторс» проиграли «Пингвинс» со счетом 0:7 и уступают в серии 2-3.
  • Шестой матч пройдет в Оттаве 23 мая.

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