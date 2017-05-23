SID

«Нэшвилл» впервые в истории вышел в финал Кубка Стэнли

«Нэшвилл» впервые в истории вышел в финал Кубка Стэнли
Eurosport

9 мин. назад

«Предаторс» выиграли серию у «Анахайма».

Игра, прошедшая в Нэшвилле в понедельник, завершилась победой хозяев со счетом 6:3.

В составе победителей хет-трик сделал Колтон Сиссонс (9-я, 44-я и 55-я минуты), дубль оформил Остин Уотсон (2', 59'), еще одну шайбу забросил Филип Форсберг (58'). У «Анахайма» отличились Ондржей Каше (25'), Крис Вагнер (46') и Кэм Фаулер (49').

  • Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу «Предаторс», которые сыграют в финале Кубка Стэнли впервые в истории.
  • Соперник «Нэшвилла» определится в паре «Оттава» – «Питтсбург».
  • После пяти матчей «Пингвинс» лидируют со счетом 3:2.

Смотрите лучшие матчи плей-офф НХЛ в приложении НТВ-ПЛЮС ТВ с услугой Мультискрин

Смотрите трансляцию этого события на Eurosport Player

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Он был как глоток свежего воздуха». 11-летний путь Джоковича к победе на «Ролан Гаррос»

03:31
Популярные видео
Гонка недели Longines – Preakness Stakes
 241 просмотров13 ч
Видео последней победы Хейдена, скончавшегося после жестокого ДТП
3 472 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться