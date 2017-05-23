«Нэшвилл» впервые в истории вышел в финал Кубка Стэнли

Игра, прошедшая в Нэшвилле в понедельник, завершилась победой хозяев со счетом 6:3.

В составе победителей хет-трик сделал Колтон Сиссонс (9-я, 44-я и 55-я минуты), дубль оформил Остин Уотсон (2', 59'), еще одну шайбу забросил Филип Форсберг (58'). У «Анахайма» отличились Ондржей Каше (25'), Крис Вагнер (46') и Кэм Фаулер (49').

Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу «Предаторс», которые сыграют в финале Кубка Стэнли впервые в истории.

Соперник «Нэшвилла» определится в паре «Оттава» – «Питтсбург».

После пяти матчей «Пингвинс» лидируют со счетом 3:2.

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