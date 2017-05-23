Eurosport
Форварду «Нэшвилла» Виктору Арвидссону рассекли лоб в форме буквы R
Виноват точно не Зорро.
Травму Виктору Арвидссону нанес клюшкой форвард «Анахайма» Ник Ричи. В результате рассечения на лбу шведа кровь растеклась в форме латинской буквы R.
- Арвидссон покинул площадку, но через некоторое время вернулся на лед.
- «Нэшвилл» победил «Анахайм» в шестом матче серии со счетом 6:3 и вышел в финал Кубка Стэнли впервые в своей истории.
Смотрите лучшие матчи плей-офф НХЛ в приложении НТВ-ПЛЮС ТВ с услугой Мультискрин
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте