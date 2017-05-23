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Форварду «Нэшвилла» Виктору Арвидссону рассекли лоб в форме буквы R

Форварду «Нэшвилла» рассекли лоб в форме буквы R
Eurosport

59 мин. назад

Виноват точно не Зорро.

Травму Виктору Арвидссону нанес клюшкой форвард «Анахайма» Ник Ричи. В результате рассечения на лбу шведа кровь растеклась в форме латинской буквы R.

  • Арвидссон покинул площадку, но через некоторое время вернулся на лед.
  • «Нэшвилл» победил «Анахайм» в шестом матче серии со счетом 6:3 и вышел в финал Кубка Стэнли впервые в своей истории.

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