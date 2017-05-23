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Питер Лавиолетт стал четвертым тренером в истории, вышедшим в финал Кубка Стэнли с 3 командами

Лавиолетт стал четвертым тренером в истории, вышедшим в финал Кубка Стэнли с 3 командами
Eurosport

41 мин. назад

«Каролина», «Филадельфия» и, наконец, «Нэшвилл».

Коуч «хищников» вышел в финал в третий раз в карьере, одолев в 6-матчевой серии «Анахайм» (4-2).

Питер стал четвертым тренером в истории НХЛ, пробившимся в финал с тремя разными командами. Ранее подобного успеха добились Дик Ирвин, Скотти Боумэн и Майк Кинэн.

  • 52-летний Лавиолетт играл в финалах плей-офф в 2005 году с «Каролиной» и в 2010-м с «Филадельфией».
  • «Харрикейнс» выиграли Кубок Стэнли в 2005 году.
  • «Флайерс» в 2010-м уступили титул «Чикаго».
  • Соперником «Нэшвилла» по финалу-2017 станет победитель пары «Оттава» – «Питтсбург».
  • «Пингвины» могут выйти в финал 23 мая в шестой игре серии.

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