SID
«Оттава» сравняла счет в серии с «Питтсбургом»
Шайба Евгения Малкина не спасла «Пингвинс».
Встреча, прошедшая 23 мая в Оттаве, завершилась победой хозяев льда со счетом 2:1. Шайбами в составе победителей отметились Бобби Райан (34-я минута) и Майк Хоффман (42'). У «Питтсбурга» отличился Евгений Малкин (24').
- Для российского форварда «пингвинов» эта шайба стала седьмой в 18 играх плей-офф.
- Голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон отразил 45 бросков и был признан третьей звездой матча.
- Счет в серии до четырех побед стал 3-3.
- Решающий матч пройдет 25 мая на льду «Питтсбурга».
Смотрите лучшие матчи плей-офф НХЛ в приложении НТВ-ПЛЮС ТВ с услугой Мультискрин
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте