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«Оттава» сравняла счет в серии с «Питтсбургом»

«Оттава» сравняла счет в серии с «Питтсбургом»
Eurosport

31 мин. назад

Шайба Евгения Малкина не спасла «Пингвинс».

Встреча, прошедшая 23 мая в Оттаве, завершилась победой хозяев льда со счетом 2:1. Шайбами в составе победителей отметились Бобби Райан (34-я минута) и Майк Хоффман (42'). У «Питтсбурга» отличился Евгений Малкин (24').

  • Для российского форварда «пингвинов» эта шайба стала седьмой в 18 играх плей-офф.
  • Голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон отразил 45 бросков и был признан третьей звездой матча.
  • Счет в серии до четырех побед стал 3-3.
  • Решающий матч пройдет 25 мая на льду «Питтсбурга».

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