Коуч «Нэшвилла» Питер Лавиолетт: «Финал Кубка Стэнли с третьим клубом? Значит, меня часто увольняют»

Лавиолетт вывел «хищников» в финал плей-офф – это уже третий клуб в карьере Питера, с которым он сыграет в решающей серии. Кроме него подобного достижения добивались еще три человека.

Но сам Питер прокомментировал достижение саркастически: «Скорее всего, это значит, что меня часто увольняют».

«Нэшвилл» победил «Анахайм» в финале Западной конференции со счетом 4-2.

Лавиолетт играл в финалах Кубка Стэнли в 2006 и 2010 годах с «Каролиной» и «Филадельфией».

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