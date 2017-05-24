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Коуч «Нэшвилла» Питер Лавиолетт: «Финал Кубка Стэнли с третьим клубом? Значит, меня часто увольняют»
Пока все хвалят главного тренера «Предаторс», он философски рассматривает ситуацию с другой стороны.
Лавиолетт вывел «хищников» в финал плей-офф – это уже третий клуб в карьере Питера, с которым он сыграет в решающей серии. Кроме него подобного достижения добивались еще три человека.
Но сам Питер прокомментировал достижение саркастически: «Скорее всего, это значит, что меня часто увольняют».
- «Нэшвилл» победил «Анахайм» в финале Западной конференции со счетом 4-2.
- Лавиолетт играл в финалах Кубка Стэнли в 2006 и 2010 годах с «Каролиной» и «Филадельфией».
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