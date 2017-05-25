Getty Images

«Сучонок – ***** [езда]». Сидни Кросби и Бобби Райан обменялись приветствиями в шестой игре

«Сучонок – ***** [езда]». Кросби и Райан обменялись приветствиями в шестой игре
Eurosport

1 час назад

В седьмом матче серии плей-офф НХЛ будет огонь.

Противостояние «Питтсбурга» и «Оттавы» в финале Восточной конференции подходит к кульминации, и эмоции у хоккеистов хлещут через край.

В третьем периоде шестой игры форвард «Сенаторс» Бобби Райан повздорил с капитаном «Пингвинс» Сидни Кросби. Садясь на скамейку, американец громко назвал соперника сучонком. В ответ Кросби несколько раз крикнул Райану: «***** [женские половые органы]».

  • В шестой игре победу одержала «Оттава» – 2:1. «Сенаторс» уступали в счете 0:1, но Райан сравнял счет на 34-й минуте.
  • В ночь на 26 мая «Питтсбург» и «Оттава» проведут седьмой матч серии, в котором определится соперник «Нэшвилла» по финалу плей-офф.
  • На драфте-2005 Кросби был выбран под первым номером, Райан – под вторым.

Смотрите лучшие матчи плей-офф НХЛ в приложении НТВ-ПЛЮС ТВ с услугой Мультискрин

Смотрите трансляцию этого события на Eurosport Player

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. Как Моуринью выпорол школьников из «Аякса»

02:59
Популярные видео
Бодрые замбийцы ошарашили Иран, превратив 0:2 в 4:2 за 17 минут
3 570 просмотров20 ч
Очень странный пенальти и четкий удар головой, которые Италия применила для победы над ЮАР
3 673 просмотров20 ч
А еще вам может понравиться