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«Сучонок – ***** [езда]». Сидни Кросби и Бобби Райан обменялись приветствиями в шестой игре
В седьмом матче серии плей-офф НХЛ будет огонь.
Противостояние «Питтсбурга» и «Оттавы» в финале Восточной конференции подходит к кульминации, и эмоции у хоккеистов хлещут через край.
В третьем периоде шестой игры форвард «Сенаторс» Бобби Райан повздорил с капитаном «Пингвинс» Сидни Кросби. Садясь на скамейку, американец громко назвал соперника сучонком. В ответ Кросби несколько раз крикнул Райану: «***** [женские половые органы]».
- В шестой игре победу одержала «Оттава» – 2:1. «Сенаторс» уступали в счете 0:1, но Райан сравнял счет на 34-й минуте.
- В ночь на 26 мая «Питтсбург» и «Оттава» проведут седьмой матч серии, в котором определится соперник «Нэшвилла» по финалу плей-офф.
- На драфте-2005 Кросби был выбран под первым номером, Райан – под вторым.
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