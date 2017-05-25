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Защитник «Металлурга» Виктор Антипин: «Подпишу контракт с «Баффало» в ближайшее время»

Антипин: «Подпишу контракт с «Баффало» в ближайшее время»
Eurosport

2 ч. назад

«Магнитка» усилит состав одной из худших команд НХЛ.

Хоккеист подтвердил отъезд в США.

«Да, я подпишу контракт с «Баффало» в ближайшее время», – цитирует Антипина «СЭ».

  • В регулярном чемпионате КХЛ-2016/17 24-летний Антипин провел 59 матчей, в которых набрал 24 (6+18) очка.
  • Виктор – двукратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2016).
  • В регулярном чемпионате НХЛ-2016/17 «Баффало» занял последнее место в Атлантическом дивизионе.

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