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Защитник «Металлурга» Виктор Антипин: «Подпишу контракт с «Баффало» в ближайшее время»
«Магнитка» усилит состав одной из худших команд НХЛ.
Хоккеист подтвердил отъезд в США.
«Да, я подпишу контракт с «Баффало» в ближайшее время», – цитирует Антипина «СЭ».
- В регулярном чемпионате КХЛ-2016/17 24-летний Антипин провел 59 матчей, в которых набрал 24 (6+18) очка.
- Виктор – двукратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2016).
- В регулярном чемпионате НХЛ-2016/17 «Баффало» занял последнее место в Атлантическом дивизионе.
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