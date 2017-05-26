Спорт-Экспресс
Защитник «Магнитки» Виктор Антипин подписал контракт с «Баффало»
24-летний хоккеист заключил с клубом НХЛ однолетнее соглашение.
«Мобильность Антипина и умение распоряжаться шайбой делают его идеальным игроком для построения нашей обороны в следующем сезоне», – заявил генеральный менеджер «Баффало» Джейсон Боттерилл, которого цитирует официальный сайт НХЛ.
- В минувшем сезоне КХЛ Антипин забросил 13 шайб и сделал 22 результативных передачи в 77 матчах за магнитогорский «Металлург».
- На ЧМ-2017 Антипин в составе сборной России сыграл 10 матчей и сделал 4 результативных передачи.
Смотрите лучшие матчи плей-офф НХЛ в приложении НТВ-ПЛЮС ТВ с услугой Мультискрин
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте