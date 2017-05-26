Спорт-Экспресс

Защитник «Магнитки» Виктор Антипин подписал контракт с «Баффало»

Антипин подписал контракт с «Баффало»
Eurosport

1 час назад

24-летний хоккеист заключил с клубом НХЛ однолетнее соглашение.

«Мобильность Антипина и умение распоряжаться шайбой делают его идеальным игроком для построения нашей обороны в следующем сезоне», – заявил генеральный менеджер «Баффало» Джейсон Боттерилл, которого цитирует официальный сайт НХЛ.

  • В минувшем сезоне КХЛ Антипин забросил 13 шайб и сделал 22 результативных передачи в 77 матчах за магнитогорский «Металлург».
  • На ЧМ-2017 Антипин в составе сборной России сыграл 10 матчей и сделал 4 результативных передачи.

Смотрите лучшие матчи плей-офф НХЛ в приложении НТВ-ПЛЮС ТВ с услугой Мультискрин

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ну просто ну вообще какой финиш очередного этапа «Джиро»

02:23
Популярные видео
Сила расстановки. Как Моуринью выпорол школьников из «Аякса»
12 987 просмотров17 ч
Саудовский вратарь отбил пенальти и ничего не позволил Эквадору, кроме гола престижа на 89-й минуте
3 125 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться