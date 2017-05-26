Крис Куниц вонзил «Оттаве» шайбу во втором овертайме и вывел «Питтсбург» в финал

Основное время решающей игры серии «Питтсбург» – «Оттава» завершилось со счетом 2:2. Хозяева дважды вели в счете, но «Сенаторс» оба раза быстро отыгрывались.

В составе «Питтсбурга» отличились Крис Куниц (30-я минута) и Джастин Шульц (52). У «Оттавы» по шайбе забросили Марк Стоун (31) и Райан Дзингел (55)

Для выявления победителя потребовались два овертайме. На 86-й минуте Сидни Кросби отпасовал под бросок Куницу, и тот щелчком решил судьбу путевки в финал.

Куниц завершил игру с 3 (2+1) очками.

«Питтсбург» стал первым с 2009 года действующим обладателем Кубка Стэнли, дошедшим до финала. При этом никому не удавалось два года подряд взять чашу с 1998 года.

В главной серии сезона «Питтсбург» сойдется с «Нэшвиллом». Первая игра пройдет в ночь на 30 мая на льду «Пингвинс».

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