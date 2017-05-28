Пингвин против Хищника. Малкин, Ринне и еще 7 претендентов на «Конн Смайт Трофи»

Пекка Ринне («Нэшвилл»)

Котировки букмекеров: 3,00

Кипер «Предаторс» – безоговорочно лучший игрок плей-офф после трех раундов. Если форварды «Чикаго» и «Сент-Луиса» не поставили перед финном сложных задач, то финал конференции с «Анахаймом» Пекка отыграл на космическом уровне и затащил серию.

Зенитом формы Ринне стала шестая игра против «Дакс», принесшая «Предаторс» историческую путевку в финал плей-офф. «Анахайм» вчистую переиграл соперника, но Пекка отразил 38 бросков и совершил ряд умопомрачительных сэйвов.

А ведь в последние два сезона, включая минувшую регулярку, Ринне был не так крут. Шли разговоры, что 34-летний финн сдает, что «Нэшвиллу» нужен новый стартер. 94,1% отраженных бросков и меньше двух пропущенных шайб за игру (1,70) в плей-офф – грамотный ответ скептикам.

Приятным дополнением стали три голевые передачи. Всего один ассист отделяет Ринне от рекорда Мартина Бродо.

Евгений Малкин («Питтсбург»)

Котировки букмекеров: 3,25

Джино выглядел божественно на старте плей-офф. Едва вернувшись после травмы, он со свежими силами бросился в бой и расщепил на атомы хваленную оборону «Коламбуса»: 11 очков в 5 матчах. Продолжи Евгений в то же духе, вопрос кандидатуры на «Конн Смайт» от «Пингвинс» уже бы не стоял.

Но в последующих раундах он был уже не так бесподобен. В некоторых матчах Малкин напоминал о присутствии на льду, только удалениями. Правда, местами все еще выдавал шоу:

Такая нестабильность – отличительная черта Малкина. К финалу плей-офф Джино подходит уверенным лидером по ассистам (17 в 19 матчах) и очкам (24) и с не очень приятным вторым местом по штрафным минутам (36). От того, каким он предстанет в финале, зависит судьба не только «Конн Смайта», но и Кубка Стэнли.

Сидни Кросби («Питтсбург»)

Котировки букмекеров: 3,60

Главным конкурентом Малкина среди партнеров, разумеется, станет капитан команды. Шансы воспитанника «Магнитки» выглядят предпочтительнее, но если Кросби ярче проведет финальную серию и вплотную приблизится к лидеру по очкам (20 против 24), члены Ассоциации спортивных журналистов НХЛ могут отдать приз ему. Нечто подобное случилось в прошлом году, когда Сид не особо выделялся на фоне партнеров, уступил Филу Кесселу по шайбам и очкам, но в итоге стал MVP.

Даже если история повторится, «Конн Смайт» Кросби нельзя будет назвать незаслуженным. Сид грамотно распределил силы по плей-фф и был стабилен на протяжении всей весны. В пяти матчах партнеры забрасывали победные шайбы с его передач.

При этом Кросби выходит против сильнейших хоккеистов соперника, оставляя партнерам решать задачки попроще. При голосовании этот факт не забудут.

Филип Форсберг («Нэшвилл»)

Котировки букмекеров: 9,50

Полевым игрокам «Нэшвилла» будет трудно перехватить «Конн Смайт» у Ринне. В кандидаты №2 от «Нэшвилла» к концу рубки с «Анахаймом» вырвался Филип Форсберг, который выдал серию из семи матчей с набранными очками.

С восемью шайбами Форсберг уступает в плей-офф только Джейку Гюнцелю и уже вылетевшему Якобу Силфвербергу (по 9). Могло быть и равенство, если швед довел бы этот шедевр до логического завершения.

При этом Филип выстреливал в ключевые моменты: сравнял счет в победной третьей игре с «Дакс» (2:1), а через два дня перевел матч в овертайм, где, правда, «Хищников» постигла неудача.

Филип не любитель силовой борьбы, но в обороне он небесполезен: четвертое место по перехватам – хорошее доказательство. Если серия Форсберга продлится, у Ринне появится серьезный конкурент в команде.

Остальные

Кандидат №3 от «Питтсбурга» – Фил Кессел (8,25). Американец уступает Сиду и Джино по очкам, зато в его пользу говорят две победные шайбы в плей-офф и лучший в команде показатель полезности (+11). Вдобавок Кессел еще в 2016 году заслуживал звание MVP, и, возможно, Ассоциация восстановит справедливость.

Позицию теневого претендента занял Джейк Гюнцель (29,00). Безусловно, большое влияние на его успехи внесли более звездные партнеры: всего два гола из девяти 22-летний форвард забросил без помощи Кросби или Малкина. Но три победные шайбы и лидерство среди снайперов – очень круто для новичка.

Затмить Ринне попытаются лидеры обороны «Нэшвилла» Роман Йоси (23,00), Райан Эллис и Пи Кей Суббан (по 29,00). У Романа из троицы больше всех заброшенных шайб (5), Райан – лучший в команде по перехватам (41). Ну а Пи Кей – главная зажигалка и дух «Нэшвилла». Он популярен, и его любят болельщики. Ситуация с Кросби прошлогодней давности может повториться.

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