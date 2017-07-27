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Экс-защитник «Монреаля» Андрей Марков: «Я решил вернуться в Россию и играть в КХЛ»

Марков: «Я решил вернуться в Россию и играть в КХЛ»
Eurosport

20 ч. назадОбновлено 19 ч. назад

Похоже, что это будет «Ак Барс».

Андрей провел пресс-конференцию, на которой попрощался с «Канадиенс» и сообщил о будущем.

«Я никогда так не нервничал. Даже в день своей свадьбы такого не было. Мне очень грустно уходить. Я хотел остаться в «Канадиенс» до конца карьеры, но этого не будет. Это бизнес.

Заканчивать я не собираюсь, не переживайте. Я решил вернуться в Россию и играть в КХЛ. Не вижу себя в другом клубе НХЛ.

Я провел здесь 16 лет – это огромная часть моей жизни. Никогда не забуду это время. Дверь я не закрываю, но сейчас возвращаюсь в Россию», – приводит слова Маркова официальный сайт НХЛ.

По информации «Чемпионата», Андрей будет выступать за «Ак Барс».

  • 38-летний хоккеист в регулярном чемпионате-2016/17 набрал 36 (6+30) очков в 62 матчах.
  • В плей-офф Марков провел 6 встреч и сделал ассист.

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