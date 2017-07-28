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Андрей Марков: «Буду рад сыграть за Россию на Олимпиаде»

Марков: «Буду рад сыграть за Россию на Олимпиаде»
Eurosport

9 ч. назад

Российский защитник готов помочь национальной команде.

«Олимпиада? Решать не мне, но если сумею заиграть там в свою игру и окажусь нужен сборной России – буду только рад.

Грустно, что самую малость не доиграл до 1000. Но я взрослый человек и уважаю решение, принятое клубом. Да, в начале я просил двухлетний контракт. Мне хотелось ясности и стабильности на обозримый срок как для своей семьи, так и для себя самого.

Но к концу переговоров ради того, чтобы остаться в «Монреале», я уже был готов и на однолетний договор. В детали вдаваться не буду, но договориться не получилось, и мы имеем то, что имеем», – цитирует Маркова официальный сайт НХЛ.

  • В четверг «Монреаль» объявил, что 38-летний Марков, проведший 16 сезонов в составе «Канадиенс», покидает клуб.
  • На счету Маркова в НХЛ 572 очка (119 шайб + 453 передачи) в 990 матчах регулярного чемпионата и 32 балла (5+27) в 89 встречах плей-офф.

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