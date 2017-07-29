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«Нэшвилл» заключил контракт с Райаном Джохансеном на 64 миллиона долларов

«Нэшвилл» заключил контракт с Джохансеном на 64 миллиона долларов
Eurosport

5 ч. назадОбновлено 4 ч. назад

Форвард поставил подпись под 8-летним соглашением.

Соглашение с центрфорвардом, которому 31 июля исполнится 25 лет, заключено до конца сезона-2024/25 на общую сумму в 64 миллиона долларов, сообщает официальный сайт клуба. Зарплата Джохансена составит около 8 миллионов в год.

Контракт Джохансена стал крупнейшим в истории «Нэшвилла».

  • Джохансен в минувшем сезоне, в котором «Нэшвилл» пробился в финал Кубка Стэнли, провел 82 матча, в которых забросил 14 шайб и сделал 47 результативных передач.
  • До 2016 года форвард играл за «Коламбус Блю Джекетс».

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