Eurosport
«Нэшвилл» заключил контракт с Райаном Джохансеном на 64 миллиона долларов
Форвард поставил подпись под 8-летним соглашением.
Соглашение с центрфорвардом, которому 31 июля исполнится 25 лет, заключено до конца сезона-2024/25 на общую сумму в 64 миллиона долларов, сообщает официальный сайт клуба. Зарплата Джохансена составит около 8 миллионов в год.
Контракт Джохансена стал крупнейшим в истории «Нэшвилла».
- Джохансен в минувшем сезоне, в котором «Нэшвилл» пробился в финал Кубка Стэнли, провел 82 матча, в которых забросил 14 шайб и сделал 47 результативных передач.
- До 2016 года форвард играл за «Коламбус Блю Джекетс».
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