Шипачев в «Лас-Вегасе», Панарин в «Коламбусе» и еще 11 русских переходов в НХЛ

Переходы – единственное, что вызывает интерес летом к хоккею. И тут российские игроки не подвели: уже с мая они подрывали хоккейный рынок по ту сторону Атлантики. Как 13 звезд с Востока проявят себя в новых клубах – один из главных вопросов на предстоящий юбилейный сезон.

Вадим Шипачев

Клуб: «Вегас Голден Найтс»

Прежний клуб: СКА

Началась лавина с бывшего центра суперзвена из Питера. Переход Шипачева в клуб НХЛ должен был состояться одновременно с Панариным, но вместо этого они с Дадоновым остались в России еще на два года, воспитывая рядом Никиту Гусева. Но дальше тянуть некуда: Шипачев подписал договор с «Вегасом» за день до чемпионата мира, став первым игроком основного состава «золотых рыцарей». Широкие возможности новичка лиги на драфте расширения ввели Вадима в заблуждение. Он мог рассчитывать на сильных партнеров, но руководство «Голден Найтс» сделало ставку на драфт-пики и тех, кто в теории зафеерит в лучшем случае года через три. Крис Нил и Джонатан Марчессо, вместе с которыми Шипачев скорее всего сформирует первое звено, смотрятся неплохо, но дальше – исключительно игроки на вырост. К роли лидера Шипе не привыкать, но выступать за аутсайдеров после СКА будет не очень приятно.

Артемий Панарин

Клуб: «Коламбус Блю Джекетс»

Прежний клуб: «Чикаго Блэкхокс»

Обмен Хлебушка в «Коламбус» стал самой громкой хоккейной новостью конца июня. Целесообразность маневра и перспективы Панарина в «Блю Джекетс» рассмотрели со всех ракурсов. Брендон Саад, которого вернул «Чикаго» вместо Артемия, считается более универсальным игроком, но при этом зарабатывает за сезон на 20 очков меньше. С другой стороны, будет очень интересно посмотреть на Артемия без Патрика Кейна, с которым заиграет и мертвый. Кэм Аткинсон, Ник Фолиньо и Александер Веннберг – это здорово, но спеться с ними будет сложнее. Зато на новом месте поможет освоиться Бобровский.

Дмитрий Куликов

Клуб: «Виннипег Джетс»

Прежний клуб: «Баффало Сэйбрс»

В терпящем постоянные неудачи «Баффало» прогресс защитника затормозился: его показатель полезности -26 в прошедшем сезоне ужасает. Особенно после успеха во «Флориде», когда удалось занять первое место в дивизионе и попасть в плей-офф. «Виннипег» хоть и не выступает сильно лучше «Баффало», но атмосфера и вектор развития там определенно более здоровые. «У меня есть чувство, что «Виннипег» в ближайшем будущем станет клубом-претендентом на Кубок Стэнли. Я был знаком с Шайфли пару лет назад, когда тренировался с ним в Канаде. С Уилером мы катались этим летом несколько раз. Они сыграли большую роль в моем решении. Они буквально продали мне идею переехать в Виннипег, рассказав о том, как хороша эта команда и как дружна в раздевалке», – рассказал Дмитрий. И «Виннипегу», и Куликову действительно нужно прибавлять, и они могут с этим друг другу помочь.

Александр Бурмистров

Клуб: «Ванкувер Кэнакс»

Прежний клуб: «Аризона Койотс»

Насторожить Куликова может пример Александра Бурмистрова. Его отношения с «Виннипегом» были настолько сложными, что посреди прошлого сезона «Джетс» обменяли его в «Аризону». У «койотов» Бурмистрову зажилось лучше – под конец сезона он начал стабильно набирать очки. Но этого оказалось недостаточно, чтобы войти в доверие к руководству и тренерскому штабу, так что теперь он будет закрепляться в «Ванкувере». Возможно, «Кэнакс» станут его последним шансом остаться в НХЛ: в случае перехода в КХЛ вернуться в третий раз будет практически невозможно. Но если он поможет «Кэнакс» выбраться из ямы, то его реальная стоимость станет ближе к той, в которую он себя оценивает. 37 очков за два года не тянут на его прежний контракт – 3,1 миллиона долларов.

Алексей Емелин

Клуб: «Нэшвилл Предаторс»

Прежний клуб: «Монреаль Канадиенс»

В один день с Бурмистровым сменил команду Алексей Емелин. Травмы, которые наносил Алексей соперникам во главе со Стивеном Стэмкосом – главное, чем запомнилось его выступление за «Монреаль». На драфте расширения Емелина забрал «Вегас» и через несколько дней обменял на выбор в третьем раунде драфта. Довольно странный ход, учитывая, что «Голден Найтс» не набрали топовых защитников, а у «Нэшвилла» оборонительная линия и так в порядке. С другой стороны, Алексей оказался в клубе, перед которым будут стоять высокие задачи. И если он заставит соперников объезжать себя за километр, как делал это в «Канадиенс», то по отсутствию пропущенных шайб «Предс» однозначно будут в топе.

Евгений Дадонов

Клуб: «Флорида Пантерс»

Прежний клуб: СКА

Распад сильнейшего звена страны завершило возвращение Евгения Дадонова во «Флориду». «Вегас» рассматривал приобретение прав на игрока у «пантер», чтобы получить сыгранную связку, к которой позже мог бы присоединиться Никита Гусев. И все же Дадонов во второй раз отправится на солнечный полуостров. Предыдущее его пребывание в прайде успешным не назовешь: 2+1 в 15 матчах и ссылка в АХЛ. Дальше был «Донбасс», переход в который расценивался как признание Дадоновым статуса середняка. Но в КХЛ дела нападающего наладилась, и «Флорида» захотела его вернуть. «Пантеры» отказались от Ягра, взяв курс на омоложение, и находящийся на пике карьеры Евгений вполне может его заменить.

Александр Радулов

Клуб: «Даллас Старс»

Прежний клуб: «Монреаль Канадиенс»

Этим летом Радулова ждали сразу два расставания: с Дарьей Дмитриевой и «Монреалем». Сложно сказать, что далось Александру тяжелее, но едва ли в «Далласе» ему будет хуже. Во-первых, Кен Хичкок заявил, что поставит 47-го в тройку с Тайлером Сегином и Джейми Бенном в надежде усилить первое звено. Во-вторых, «звезды» были одним из главных игроков на трансферном рынке, приобретя вместе с Радуловым нападающих Тайлера Питлика, Мартина Ганзала и Брайана Флинна. Это говорит о желании боссов встряхнуть команду и превратить ее в контендера, что прежде получалось со скрипом. В-третьих, техасская пресса не съест с потрохами за любую ошибку – там возводится в культ другой американский футбол. Наконец, за прошлый год Радс набрал 54 (18+36) очков – а это даже меньше, чем в «Нэшвилле» в 2008-м. Смена обстановки ему точно не повредит.

Наиль Якупов

Клуб: «Колорадо Эвеланш»

Прежний клуб: «Сент-Луис Блюз»

Аванс, выданный «Эдмонтоном» на драфте-2012, Якупов не оправдал. Как и другой некстван Тейлор Холл. После обмена обоих «Ойлерс» попали в плей-офф впервые с 2006 года. В «Сент-Луисе» Якупов окончательно сдулся, перестал получать игровое время, и «Блюз» резонно не предложили ему новый контракт. Наиль обдумывал возвращение в Россию, но вместе с агентом Игорем Ларионовым сделал все, чтобы зацепиться за еще один сезон в НХЛ. Принять форварда вызвался только «Колорадо», который сейчас примерно в таком же состоянии, как и российский нападающий. Теперь перед Якуповым стоит сложнейшая задача помочь «Эвеланш» вылезти из глубокой ямы. Если не справится, то следующей остановкой будет КХЛ.

Михаил Сергачев

Клуб: «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Прежний клуб: «Монреаль Канадиенс»

«Канадиенс» избавились от всех российских игроков, и начали они именно с молодого защитника. В октябре они дали Сергачеву три игры на демонстрацию таланта, после чего отправили обратно в OHL. Так и не предоставив защитнику нормальных шансов закрепиться, «Монреаль» отдал права на него «молниям», менеджмент которых во главе со Стивом Айзерманом известен лояльностью к российским хоккеистам. 19-летний игрок начнет следующий год снова в «Виндзоре», сидя на чемоданах, чтобы в любой момент отправиться в Тампу и сыграть вместе с Андреем Василевским и Никитой Кучеровым.

Клим Костин

Клуб: «Сент-Луис Блюз»

Прежний клуб: «Динамо Москва»

Костин был одним из фаворитов драфта-2017, но в самом начале сезона получил серьезную травму и пропустил весь год. Для перспективного игрока это равносильно катастрофе: его котировки мгновенно упали за пределы первой десятки рейтинга проспектов. Тем не менее, «Блюз» верят, что молодой организм быстро поправится и продолжит прогрессировать. Учитывая бардак в московском «Динамо», Костин не раздумывая отправился в Америку. Начать ему придется в клубе WHL «Кутиней Айс». Если возвращение на лед пройдет гладко, то дебют в НХЛ будет вопросом времени.

Никита Трямкин

Клуб: «Автомобилист»

Прежний клуб: «Ванкувер Кэнакс»

Несколько игроков не остались в НХЛ на приемлемых для них условиях. «Ванкувер» сделал квалификационное предложение 22-летнему Никите Трямкину, в которое даже включил запрет на спуск в АХЛ. Молодой гренадер вроде бы уже закрепился в «Кэнакс», но соблазнился на предложение из России. С точки зрения развития игрока решение спорное. С одной стороны, дефицита защитников у «Ванкувера» нет – в «Автомобилисте» Трямкин получит гораздо больше игрового времени и значимую роль. Но с другой, «Кэнакс» были готовы сотрудничать и предложили ему максимум, на который он наиграл в прошлом сезоне. Отсюда можно сделать вывод, что при выборе Никита руководствовался личными причинами. Судя по его попыткам изъясняться с партнерами жестами на протяжении половины сезона, ему было некомфортно в другой стране, и он решил вернуться на родину. Ясно одно: уральцы получили хорошее усиление в обороне. Как и сборная России.

Сергей Калинин

Клуб: СКА

Прежний клуб: «Торонто Мэйпл Лифс»

На решение Калинина отказаться от продолжения североамериканской карьеры повлиял обмен в «Торонто», которому он оказался не слишком нужен. Завершал сезон Сергей в АХЛ, после которого предложение от СКА выглядело действительно соблазнительно. Шипачев с Дадоновым как раз покинули армейцев, так что полировать скамейку опытному нападающему не грозит.

Андрей Марков

Клуб: «Ак Барс»

Прежний клуб: «Монреаль Канадиенс»

Завершилось изгнание российских хоккеистов из «Монреаля» уходом Андрея Маркова, игравшего за «Канадиенс» 16 лет. Ветеран просил двухлетний контракт на 12 миллионов, позже согласился рассмотреть годичный вариант, но такую сумму канадцы не осилили. Что странно: ни Дэвид Шлемко, ни Марк Штрайт, присоединившиеся к команде, до уровня Маркова не дотягивают. До тысячного матча за хабов Андрей не дотянул всего 10 игр. «Я беседовал с другими клубами НХЛ, и варианты у меня были. Но, честно говоря, я не представляю себя в свитере другого энхаэловского клуба, кроме «Канадиенс». Это одна из причин, по которым я решил вернуться в Россию и выступать в КХЛ. Другая причина в том, что перевозить всю семью в другой североамериканский город на один год было бы для всех слишком трудным испытанием», – так защитник прокомментировал уход. С конца августа Марков будет плавить лед «Татнефть-Арены». Вполне вероятно, что Олег Знарок пригласит его на Олимпиаду. Защитников его уровня в России найти трудно. Единственное, что может встать на дороге Маркова в Пхёнчхан – это солидный возраст.

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