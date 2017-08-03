Артемий Панарин: «Кейн всегда был отличным партнером, но теперь буду больше брать игру на себя»

По словам агента Артемия Дэна Милштейна, «черные ястребы» провернули сделку по финансовым соображениям:

«Новичок выступал так здорово, что заработал отличные бонусы. И в «Блэкхокс» решили, что им будет затруднительно уместить Артемия под потолком зарплат».

«Это радует, что меня обменяли не за плохую игру, – считает Панарин. – Такое бывает в НХЛ. Это бизнес с жесткими рамками. Но если ты хороший хоккеист, то деньги под тебя найдут».

Артемий похвалил бывшего партнера Патрика Кейна и теперь готовится изменить манеру игры в новой команде.

«Коламбус» больше играет в силовой хоккей, чем «Чикаго». Нам было сложно: они быстрые, физически развитые ребята.

Чем-то напомнило времена «Витязя», когда мы при Андрее Назарове тоже играли в силовом стиле. А я там как муха бился об людей. И мне было больнее, чем им.

Я с Патриком пока не общался. Кейн всегда был для меня отличным партнером. Он отдавал мне шикарные передачи. Кейн – безусловно, классный игрок. Так получалось, что он мне отдавал все передачи, потому что мы с ним много пасовались друг с другом.

Было хорошее взаимопонимание на льду, видели всегда партнера. И я знал, что если отдам шайбу Патрику, он ее не потеряет и атака пойдет дальше.

Но теперь я рассчитываю, что буду больше брать игру на себя. Может, это станет плюсом, потому что Патрик большую часть контроля шайбы забирал себе», – цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.

«Чикаго» обменял Панарина в «Коламбус» 23 июня.

25-летний Артемий в регулярном чемпионате-2016/17 набрал в 82 матчах 74 (31+43) очка.

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