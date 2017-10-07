«Коуч говорит, мы лучше Гретцки и Челиоса». Как стать властелином хоккея, если у тебя нет ног

Голкипер в НХЛ – вот о чем мечтал малыш Джош. Семилетний пацан даже заставил сестру Тори взять клюшку, чтобы было с кем тренироваться, пока папа на работе. Джош отбивал броски на заднем дворе и походил на вратаря из 70-х, которые редко падали на лед, чтобы отбить шайбу. Юный хоккеист не приземлялся на колени по уважительной причине: при падении механические протезы могли поломаться.

Мальчик родился без костей голени, поэтому в 10 месяцев ему ампутировали обе ноги. Это не помешало влюбиться в хоккей: отец болел за «Нью-Джерси Девилс», а сын из вредности поддерживал принципиальных соперников «Нью-Йорк Рейнджерс». Мама видела, как восьмилетний ребенок фанатеет от игры с шайбой и однажды принесла домой сани для следж-хоккея.

Шведы изобрели этот вид паралимпийского спорта в 60-х. От классического хоккея он отличается двумя вещами: вместо коньков у атлетов специальные сани, а в руках две клюшки. «В том возрасте я всерьез думал, что стану первым игроком НХЛ, у которого нет ног. Усесться в сани означало отказаться от мечты, что очень тяжело, когда твоя жизнь только начинается», – вспоминает трудный период Полс.

В 2002-м Джош поддался уговорам родителей и начал тренировки с командой «Нью-Йорк Рейнджерс» по следж-хоккею. На старте девятилетний парень испытывал двоякие чувства, но позже осознал: он жить не может без хоккея, а это реальная возможность в него играть. Тренеры сразу же обрубили другой остаток мечты. Джош хотел играть в воротах, но его амплуа изменили: из-за взрывной скорости мальчугана перевели в защиту.

В 16 Полс обнаружил, что может добиться чего-то серьезного. Перед ЧМ-2009 один из игроков сборной США получил травму, и на его место вызвали Джоша. Тинейджер помог американцам выиграть турнир и попал в расширенный список сборной на Паралимпиаду в Ванкувере.

«В команду могли взять максимум 15 человек. Я особо не волновался, наверное, был слишком уверен в себе. В итоге не прошел отбор, и меня отправили в молодежную сборную. Не буду скрывать – отстойное ощущение», – признается спортсмен.

Джош разозлился на самого себя и работал как проклятый в молодежке. Упорство не осталось без внимания тренерского штаба национальной команды: когда один из сборников закончил со спортом, на смену позвали Полса. Вчерашний школьник был самым молодым в команде, но откатал в Ванкувере все пять игр и сделал ассист – к победе на ЧМ прибавилось золото Паралимпиады.

Джош учился у старших партнеров, работал в спортзале и к 2014 году превратился в ключевого игрока американской сборной. Команда США установила уникальное достижение, выиграв вторую Паралимпиаду подряд – Полса узнавали на улицах.

«Случайные прохожие говорят, что я крут и вдохновляю их. Это очень приятно, но я не хочу, чтобы меня уважали, только потому что я инвалид. Я сам готовлю, убираю, чищу зубы. Все в порядке. Я согласен с мамой, которая обычно говорит: «Знаете, у этого парня две золотые медали. Вот чем вы должны вдохновляться», – рассказывает Джош.

Уважение вызывает и чисто спортивный аспект. Полс одинаково хорошо бросает с обеих рук: «В следж-хоккее две клюшки. Топовые спортсмены бросают и левой, и правой. Из-за этого наш коуч всегда говорит, что мы лучше Уэйна Гретцки и Криса Челиоса. Мне нравится такой комплимент. Люди, которые смотрят за нашей игрой впервые, всегда остаются под впечатлением».

Полсу 24, и свободное от тренировок время он по-прежнему проводит на льду. Двукратный паралимпийский чемпион работает с детьми-инвалидами и обучает их следж-хоккею. «Он не сдался, когда понял, что не сыграет в НХЛ. У тренера нет ног, но он занимается тем, что нравится», – делятся впечатлениями ученики Полса.

Джош благодарит родителей, которые в детстве уговорили его пойти в следж-хоккей, и готовится к новому челленджу: впереди Паралимпиада в Пхёнчхане.

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