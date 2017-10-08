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Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин: «Джон Торторелла – настоящий мужик»
С таким дядей российскому форварду очень комфортно.
Панарин прокомментировал поражение от «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Все нормально, спасибо болельщикам за теплый прием. Много людей пришло в свитерах с моей фамилией – благодарен, что не забыли меня сразу.
Очень приятно было, когда на кубе показали видеоролики с моим участием. Надеюсь, в следующий раз в Чикаго выиграем.
Торторелла – настоящий мужик. Я себя чувствую комфортно в «Коламбусе», – цитирует Артемия «СЭ».
- «Чикаго» победил «Коламбус» 5:1, Артемий не отметился результативными действиями.
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