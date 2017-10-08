Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин: «Джон Торторелла – настоящий мужик»

Панарин прокомментировал поражение от «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Все нормально, спасибо болельщикам за теплый прием. Много людей пришло в свитерах с моей фамилией – благодарен, что не забыли меня сразу.

Очень приятно было, когда на кубе показали видеоролики с моим участием. Надеюсь, в следующий раз в Чикаго выиграем.

Торторелла – настоящий мужик. Я себя чувствую комфортно в «Коламбусе», – цитирует Артемия «СЭ».

«Чикаго» победил «Коламбус» 5:1, Артемий не отметился результативными действиями.

Смотрите матчи НХЛ на Eurosport Player