Getty Images

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин: «Джон Торторелла – настоящий мужик»

Панарин: «Торторелла – настоящий мужик»
Eurosport

14 ч. назад

С таким дядей российскому форварду очень комфортно.

Панарин прокомментировал поражение от «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Все нормально, спасибо болельщикам за теплый прием. Много людей пришло в свитерах с моей фамилией – благодарен, что не забыли меня сразу.

Очень приятно было, когда на кубе показали видеоролики с моим участием. Надеюсь, в следующий раз в Чикаго выиграем.

Торторелла – настоящий мужик. Я себя чувствую комфортно в «Коламбусе», – цитирует Артемия «СЭ».

  • «Чикаго» победил «Коламбус» 5:1, Артемий не отметился результативными действиями.

Смотрите матчи НХЛ на Eurosport Player

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Огненный покер Овечкина, уничтожившего «Монреаль» и переписавшего историю НХЛ

02:52
Популярные видео
Панарин вышел против бывшей команды и показал ничего. А бывшая команда показала ультрахоккей
3 735 просмотров20 ч
Трамп вышел из снукера с третьего раза, да так, что поставил Бинэма в еще более сложное положение
7 198 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться