Коламбус
Завершено
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5
-
0
0
2:00
07.10.17
Нэйшнуайд Арена
Айлендерс
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    Коламбус - Айлендерс
    НХЛ - 7 октября 2017

    Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Коламбус – Айлендерс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 7 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


    Вы уже проголосовали за победителя в матче Коламбус – Айлендерс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
    Сегодня сражаются Коламбус и Айлендерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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