Тампа-Бэй
Завершено
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2:30
07.10.17
Сент Пит Таймз Форум
Флорида
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Тампа-Бэй - Флорида
НХЛ - 7 октября 2017

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Тампа-Бэй – Флорида на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:30 7 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Тампа-Бэй – Флорида? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
Сегодня сражаются Тампа-Бэй и Флорида, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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