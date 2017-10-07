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Даллас - Лас-Вегас
НХЛ - 7 октября 2017
Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Даллас – Лас-Вегас на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:30 7 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Даллас – Лас-Вегас? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
Сегодня сражаются Даллас и Лас-Вегас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.
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