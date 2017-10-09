Баффало
    -
    22:00
    09.10.17
    HSBC Арена
    Нью-Джерси
      НХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Баффало - Нью-Джерси
      НХЛ - 9 октября 2017

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Баффало – Нью-Джерси на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 9 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Баффало – Нью-Джерси? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Баффало и Нью-Джерси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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