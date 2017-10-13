Ванкувер
    -
    5:00
    13.10.17
    Роджерс Арена
    Виннипег
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      Ванкувер - Виннипег
      НХЛ - 13 октября 2017

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Ванкувер – Виннипег на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 05:00 13 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ванкувер – Виннипег? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Ванкувер и Виннипег, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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