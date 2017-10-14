Нью-Джерси
    -
    2:00
    14.10.17
    Пруденшал Центр
    Вашингтон
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      Нью-Джерси - Вашингтон
      НХЛ - 14 октября 2017

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Нью-Джерси – Вашингтон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 14 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Нью-Джерси – Вашингтон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Нью-Джерси и Вашингтон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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