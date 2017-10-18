Виннипег
    -
    3:00
    18.10.17
    МТС Центр
    Коламбус
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      Виннипег - Коламбус
      НХЛ - 18 октября 2017

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Виннипег – Коламбус на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:00 18 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Виннипег – Коламбус? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Виннипег и Коламбус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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