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Колорадо - Сент-Луис

НХЛ - 20 октября 2017

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Колорадо – Сент-Луис на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 04:00 20 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Колорадо – Сент-Луис? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.

Сегодня сражаются Колорадо и Сент-Луис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

