Нью-Джерси
    -
    2:00
    21.10.17
    Пруденшал Центр
    Сан-Хосе
      НХЛ • Регулярный
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      Нью-Джерси - Сан-Хосе
      НХЛ - 21 октября 2017

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Нью-Джерси – Сан-Хосе на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 21 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Нью-Джерси – Сан-Хосе? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Нью-Джерси и Сан-Хосе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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