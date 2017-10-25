Монреаль
    -
    2:30
    25.10.17
    Белл Центр
    Флорида
      НХЛ • Регулярный
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      Монреаль - Флорида
      НХЛ - 25 октября 2017

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Монреаль – Флорида на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:30 25 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Монреаль – Флорида? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Монреаль и Флорида, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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