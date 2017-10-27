Торонто
    -
    2:00
    27.10.17
    Эйр Канада Центр
    Каролина
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      Торонто - Каролина
      НХЛ - 27 октября 2017

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Торонто – Каролина на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 27 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Торонто – Каролина? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Торонто и Каролина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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