Анахайм
    -
    5:00
    04.11.17
    Хонда Центр
    Нэшвилл
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      Анахайм - Нэшвилл
      НХЛ - 4 ноября 2017

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Анахайм – Нэшвилл на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 05:00 4 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Анахайм – Нэшвилл? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Анахайм и Нэшвилл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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