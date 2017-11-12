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Аризона - Виннипег
НХЛ - 12 ноября 2017
Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Аризона – Виннипег на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 06:00 12 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Аризона – Виннипег? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
Сегодня сражаются Аризона и Виннипег, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.
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