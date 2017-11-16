Детройт
    -
    3:30
    16.11.17
    Little Caesars Arena
    Калгари
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      Детройт - Калгари
      НХЛ - 16 ноября 2017

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Детройт – Калгари на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:30 16 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Детройт – Калгари? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Детройт и Калгари, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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