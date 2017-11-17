Миннесота
    -
    4:00
    17.11.17
    Иксел Энерджи Центр
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      Миннесота - Нэшвилл
      НХЛ - 17 ноября 2017

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Миннесота – Нэшвилл на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 04:00 17 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Миннесота – Нэшвилл? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Миннесота и Нэшвилл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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