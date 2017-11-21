Торонто
    -
    3:00
    21.11.17
    Эйр Канада Центр
    Аризона
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      Торонто - Аризона
      НХЛ - 21 ноября 2017

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Торонто – Аризона на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:00 21 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Торонто – Аризона? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Торонто и Аризона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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