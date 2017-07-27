Мальчишник в Вегасе. Почему «Голден Найтс» пролетит мимо плей-офф в первом сезоне НХЛ

6 октября 2000 года «Миннесота Уайлд» сыграла первый в истории матч НХЛ. На следующий день то же самое повторил «Коламбус Блю Джекетс». В лиге стало ровно 30 команд, и с тех пор расширение остановилось. За время самой длинной паузы с начала большой экспансии в 1967-м произошло лишь одно изменение: «Атланта Трэшерс» превратилась в «Виннипег Джетс». Но больше круглого числа не будет. Ровно через 17 лет после дебюта дикарей пройдет первый матч в истории «Вегас Голден Найтс».

Состав «золотых рыцарей» может измениться, но костяк уже сформирован. Формально вторым, но по факту первым игроком клуба стал Вадим Шипачев, заключивший с командой договор накануне чемпионата мира. Компанию ему могли составить партнеры по звену в СКА и сборной Никита Гусев и Евгений Дадонов – в таком случае «Голден Найтс» получили бы минимум статус середняка. Осуществиться переходу тройки не позволили патриотизм первого и желание вернуться в солнечную Флориду второго. На перспективу «Вегас» все же забрал у «Тампы» приоритетное право на переговоры с Гусевым, но воспользуется им в лучшем случае после Олимпиады.

Зажигать в первом звене с Шипачевым будут Джеймс Нил и Джонатан Маршессо. Нил, как и весь «Нэшвилл», выдал отличный прошлый сезон и стал одним из немногих, кем «Вегас» действительно усилился на драфте расширения. Единственный минус – его контракт истекает уже через год. Маршессо с 30 шайбами и вовсе стал лучшим снайпером «Флориды», опередив и Ягра, и Баркова, и Трочека. «Пантеры» такой выстрел в спину не ожидали и в список защищенных игроков его не внесли. Оттуда же в город грехов отправился Райли Смит, за которого «Голден Найтс» отдали выбор в четвертом раунде драфта-2018. Но дальше у новичков начинаются проблемы.

Глубины нападения у команды нет даже близко. Генменеджер Джордж Макфи либо планирует строить молодую команду из материала, полученного на драфтах, либо не хочет вызывать излишней наглостью недовольство среди коллег из клубов-старожилов. Заплатив лиге вступительный взнос в полмиллиарда долларов, «Вегас» получил возможность набрать крепких игроков уровня Михаэля Грабнера и Эрика Стаала, но вместо этого принимал выкупы в виде драфт-пиков. Таким образом «рыцари» выбирали трижды в первом раунде и еще дважды во втором, получив много перспективной молодежи, но отказавшись от сиюминутного результата. Если Давид Перрон еще может неплохо сыграть на фланге, а Оскар Линдберг считается универсалом, то остальным до приемлемого для НХЛ уровня далеко. Пьер-Эдуар Белльмар за 82 матча набрал лишь 4+4 балла, и это в статусе альтернативного капитана «Филадельфии». Коди Гласс, взятый в первом раунде под общим шестым номером, еще должен доказать зрелость. Его тезка Коди Икин провел худший сезон в «Далласе», а щелчок Теему Пулккинена может напугать соперников в АХЛ, но не выше.

Со щитом у «рыцарей» дела обстоят чуть лучше, чем с мечом. Хотя бы потому, что основным вратарем будет трехкратный обладатель Кубка Стэнли, первый номер драфта-2003 Марк-Андре Флёри. Вместе с Мэттом Мюрреем они прекрасно дополняли друг друга, но когда руководству пришлось выбирать, кого защитить, предпочтение отдали молодости. Марк-Андре сам отказался от запрещающего обмен пункта в контракте, чтобы «пингвины» оставили Мюррея. Популярный, а главное надежный вратарь стал главным усилением «Голден Найтс» на драфте расширения, именно от него будет отталкиваться главный тренер Жерар Галлан при выстраивании обороны. Ответственность за то, чтобы новичкам не накидали десяток шайб в первых матчах, тоже ложится на плечи вратаря.

Макфи взял сразу 15 защитников. На самом деле «Вегасу» такое количество не нужно, но с некоторыми из них получилась многоходовочка. Поражает то, с кем именно. Алексей Емелин носил звание рыцаря чуть больше недели, после чего отправился в «Нэшвилл» в обмен на выбор в третьем раунде следующего драфта. Еще более интересной выглядит ситуация с Марком Мето. За отказ забирать его «Голден Найтс» требовали у «Оттавы» выбор в первом раунде. «Сенаторы» на такое не пошли, а всего пять дней спустя он достался «Далласу», который отдал за хорошего защитника 18-летнего вратаря и выбор на драфте-2020.

Аналогичная участь постигла Тревора ван Римсдайка и Дэвида Шлемко. Именно эти четверо считались самыми ценными приобретениями клуба в амплуа, и тем более странным выглядит их обмен на далекие и сомнительные перспективы. Зато остался Лука Сбиса, который за девять сезонов в НХЛ лишь однажды сохранил положительный показатель полезности. Ши Теодор два года курсировал между «Анахаймом» и фармом АХЛ «Сан-Диего Галлс», а Брейден Макнэбб пропустил почти половину прошлого сезона. Неплохая статистика у Нэйта Шмидта: 14 передач и +22 полезность, но и это скорее заслуга «Вашингтона», чем непосредственно игрока. А ведь помимо Емелина и Мето, «Вегас» мог взять Сами Ватанена и Дмитрия Куликова.

«Голден Найтс» имели возможность получить конкурентоспособный состав и побороться за то, чтобы стать первым с 90-х годов новичком, сходу попавшим в плей-офф. Но вместо этого они насобирали драфт-пиков и провернули сомнительные аферы. Если до осени Макфи не усилит ростер топовыми нападающими и защитниками, то место в нижней части Западной конференции «рыцарям» гарантировано. Золотой отлив с такой стратегией команда получит только если в ближайшие годы соберет хороший урожай талантливой молодежи. Впрочем, попадание «Флориды» в финал Кубка Стэнли-1996 на третий год существования не исключает сюрпризов.

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