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Андрей Марков покинул «Монреаль»
Ветеран остановился в 10 шагах от 1000-го матча за «Канадиенс».
«Монреаль» выпустил официальное заявление, согласно которому российский защитник Андрей Марков не вернется в команду для участия в сезоне-2017/18. 27 июля 38-летний хоккеист проведет прощальную пресс-конференцию.
Ранее сообщалось, что Марков и клуб не пришли к соглашению по поводу зарплаты. В настоящий момент Андрей находится в статусе неограниченно свободного агента, что позволяет ему перейти в любой клуб НХЛ.
- Марков выступал за «Монреаль» с 2000 года. Ему не хватило 10 матчей до отметки в 1000 игр.
- В 990 встречах за «Канадиенс» Марков набрал 572 (119+453) очка.
- Помимо Маркова этим летом «Монреаль» покинули форвард Александр Радулов, защитники Алексей Емелин и Михаил Сергачев.
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