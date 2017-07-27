Андрей Марков покинул «Монреаль»

«Монреаль» выпустил официальное заявление, согласно которому российский защитник Андрей Марков не вернется в команду для участия в сезоне-2017/18. 27 июля 38-летний хоккеист проведет прощальную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Марков и клуб не пришли к соглашению по поводу зарплаты. В настоящий момент Андрей находится в статусе неограниченно свободного агента, что позволяет ему перейти в любой клуб НХЛ.

Марков выступал за «Монреаль» с 2000 года. Ему не хватило 10 матчей до отметки в 1000 игр.

В 990 встречах за «Канадиенс» Марков набрал 572 (119+453) очка.

Помимо Маркова этим летом «Монреаль» покинули форвард Александр Радулов, защитники Алексей Емелин и Михаил Сергачев.

На YouTube спорт особенно хорош